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10 نصائح من الصحة لارتداء الكمامة بطريقة آمنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان، 10 نصائح للمواطنين لارتداء الكمامة بطريقة آمنة للوقاية من الإصابة فيروس .

وناشدت الوزارة خلال فيديوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، المواطنين بضرورة الحرص على ارتداء الكمامة أثناء تواجدك خارج المنزل، ولا تنزعها للتحدث مع الآخرين.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

1- المحافظة على غسل الأيدي قبل وبعد ارتداء الكمامة لمدة 20 ثانية.

2- التأكد من الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.

3- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

4- عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط.

5- عدم ارتداء الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

6- انزع الكمامة من الخلف الأذنين أو الرأس.

7- عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

8- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

9- عدم إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

10- لا تشارك الآخرين استخدام الكمامة الخاصة بك.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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