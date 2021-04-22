وزير الدفاع يشهد الندوة التخصصية لإدارة المخابرات الحربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ندوة بعنوان "دور الوعي المجتمعي في تحقيق الأمن القومي وأمن وسلامة القوات المسلحة في ظل تعاظم التهديدات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة"، والتي نظمتها إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، كلمة أشار فيها إلى أن فعاليات الندوة تأتي في ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التي تؤثر على استقراره وتماسكه، مشيرًا إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية لزيادة الوعي المجتمعي لما له من أهمية في تحقيق الأمن القومي المصري.

شارك في إعداد الندوة نخبة من الباحثين والمتخصصين في العلوم السياسية والاجتماعية، والتي تناولت ثلاث جلسات علمية انتهت إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتقديم استراتيجية لتنمية الوعي المجتمعي في مصر.

وفي نهاية الندوة نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، وهنئهم بمناسبة حلول ذكرى العاشر من رمضان، مؤكدًا استمرار جهود القوات المسلحة لتحقيق الوعي المجتمعي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة بما يحقق استقرار وتماسك المجتمع.

حضر الندوة عدد من مديري الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من الشخصيات العامة، ورؤساء جامعات مصرية وخبراء استراتيجيين.