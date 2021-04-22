صرف مستحقات صاحب الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت في تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري محمد كامل جعفر ويعمل بإحدى المدارس الكويتية حارس أمن على كفالة شركة للخدمات الأمنية والحراسات.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمتابعة مشكلة المواطن المصري محمد كامل جعفر الذي يعمل بإحدى المدارس التابعة لوزارة التربية الكويتية علي وظيفة حارس أمن على كفالة شركة للخدمات الأمنية والحراسات.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، يفيد بأن المواطن المصري المذكور من محافظة البحيرة، متزوج ويعول 3 أطفال، ويعمل بالشركة منذ 20 عاما، ويتضرر من توقف صرف راتبه الشهري منذ شهر نوفمبر 2020 ،على الرغم من التزامه بالعمل خلال المدة التي توقف عنها الراتب.

وأشار الملحق العمالي، في تقريره للوزير إلى أنه تم التواصل مع المسئولين بوزارة التربية الذين وعدوا مسؤول الشركة بإنهاء إجراءات صرف المتأخرات دفعة واحدة، وتعهد المسؤول بصرف راتب شهر فورا من ميزانية الشركة مع صرف كافة الرواتب المتأخرة الأخرى لكافة العاملين فور ورودها من وزارة التربية.

وكان المواطن المصري محمد كامل جعفر قد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 19 أبريل الجاري يستغيث بالمسئولين للتدخل لسرعة صرف الرواتب المتأخرة نظر لأنه راتبه هو كل ما يملك وهو بالكاد يكفي للمعيشة.​