شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي ضيف «بيت للكل» في ثاني حلقاته غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج «بيت للكل»، الذي يذاع على القنوات الأولى والفضائية المصرية والنيل للأخبار في ثانى حلقاته، غدًا الجمعة، الفنان خالد الصاوي.

كما تحتفل الحلقة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في العاشر من رمضان، والتى استعادت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة الأرض والكرامة وتحرير أرض سيناء الغالية وتقدم الحلقه مشاهد وبطولات لتلك الانتصارات المحفورة في قلب كل مصري وعربي.

البرنامج يبث في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي.