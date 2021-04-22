شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مصيف بلطيم يقود حملة نظافة استعدادًا لعيد الفطر المبارك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد هانى محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم الخميس، حملة موسعة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق المدينة وشواطئها الستة وتفريغ صناديق القمامه ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح ورفع أي تجمعات على الفور واعادة المناطق لمظهرها الحضاري.

وشدد على نظافة جميع المناطق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورش وتعقيم شوارع المدينة المختلفة وكذلك صيانة كشافات الإنارة والأعمدة بمناطق المدينة المختلفة بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار ونظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة ورفع جميع مخلفات الأشجار والحشائش أولا بأول.

وأكد «عبدالقوي» أن المدينة تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر اللائق للمصيف وذالك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا والاستعداد لاستقبال عيدالفطر المبارك.

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عبدالقوي يقود حملة نظافه لمصيف بلطيم إستعدادا لعيدالفطر المبارك

عبدالقوي يقود حملة نظافه لمصيف بلطيم إستعدادا لعيدالفطر المبارك