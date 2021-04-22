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الأوقاف وشمال سيناء تفتتحان غداً مسجد الشهيد «محمد سمير شراب» بالعريش

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح كل من : اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ،محافظ شمال سيناء والدكتور محمود عبد الخالق الفخراني – مساعد وزير لشئون الامتحانات والتدريب غدا الجمعة مسجد الشهيد «محمد سمير شراب» بالعريش بمحافظة شمال سيناء .

كما يؤدي مساعد الوزير خطبة الجمعة بالمسجد المذكور بمناسبة عيد تحرير سيناء ، ويكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان : « أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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