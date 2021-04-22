شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإداري بالمنصورة يقضي بوقف قرار محافظ الدقهلية بمنع صحفيين من أداء عملهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة القضاء الإداري بـ المنصورة برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، 3 أحكام قضائية لصالح 3 صحفيين نقابيين بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية بمنعهم من أداء عملهم الصحفي وحذفهم من جروب الصحفيين على الواتس آب ومنعهم من دخول المصالح الحكومية وحضور المؤتمرات واللقاءات العامة.

كانت هيئة المحكمة قد نظرت 3 دعاوى رفعها الزملاء غادة عبدالحافظ «المصري اليوم» ومنى باشا «بوابة الأهرام»، وتامر المهدى «مؤسسة ولاد البلد»، والثلاثة أعضاء بنقابة الصحفيين، ضد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لإلغاء قراره بمنعهم من أداء عملهم ومنعهم من دخول مبنى المحافظة وحذفهم من جروب الواتس آب الخاص بالصحفيين والإعلاميين مما منعهم من الحصول على المعلومات وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصحف المختلفة حسب نصوص القانون.

وأكد الطاعنون قيام محافظ الدقهلية بمنع الطاعنين من تغطية الأخبار بنطاق محافظة الدقهلية، ويشمل ذلك حذفهم من الجروب المسمى «الصحافة والإعلام»، والخاص بالمحافظة وعدم تمكينهم من التواصل والحصول على البيانات والمعلومات والأخبار من الجهات الحكومية المختلفة، مثل ديوان محافظة الدقهلية، ووكلاء الوزراء ورؤساء المدن وكل الوحدات والإدارات التابعة لمحافظة الدقهلية، ومؤتمراتها، واللقاءات التنفيذية، وفرض مجموعة من القيود التي تعوق توفير المعلومات أو إتاحتها لها، وتحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإهدار حقهم في الحصول على المعلومات وما يترتب عليه من آثار أخصها بالذكر تمكينهم في سبيل تأدية عملهم من حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة أسوة بالصحفين الآخرين.