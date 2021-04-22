شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يوجه بالتشغيل التجريبي لوحدة آلام الصدر بمستشفي الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتشغيل التجريبي لوحدة آلام الصدر بمستشفى الزقازيق العام، والتي تعد الوحدة الأولى على مستوى مستشفيات محافظة الشرقية لمرضى آلام الصدر، وتم تجهيزها بتكلفة تقديرية بلغت نصف مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، وهي من الإضافات القوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى الزقازيق العام، يرافقه الدكتور شريف شاهين المشرف العام على العنايات المركزة بالمحافظة، تفقد خلالها الوحدة الجديدة والمخصصة لمرضى الآلام الصدرية، والتي تشتمل على غرفة عناية مركزة، وتحتوي على شبكة غازات، وبسعة ٢ سرير، ومجهزة بجهاز تنفس صناعي، وعدد ٢ مونيتور لملاحظة المرضي، وعدد ٤ سرنجة محاليل كهربائية، وجهاز صدمات كهربائية، بخلاف الأعمال الإنشائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن وحدة آلام الصدر تستخدم في فرز الحالات، وتلقي العلاج الطارئء للحالات التي تعاني من ألام الصدر، والتي لم يتم تأكيد تشخيصها بشكل كافي كونها ذبحة أو جلطات بالشريان التاجي، حيث يتم دخول الحالة تحت الفحص كتشخيص مبدئي «حالة آلام بالصدر» تحت البحث، ليتم الملاحظة الإكلينيكية الدقيقة، والفحوصات المعملية، وعمل رسومات القلب تكرارا، حتي يتم تأكيد التشخيص كذبحة صدرية غير مستقرة، أو جلطة بالشريان التاجي، ليتم على الفور دخولها وحدة رعاية القلب، أو يتم استبعاد تشخيصها كونها ليست حالة من حالات القلب والشريان التاجي، ليتم خروجها من المستشفي، أو التوجه لتخصص آخر داخل المستشفي حسب نتائج الفحوصات.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة لصالح المواطنين، موجهاً بتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بالقسم الجديد، والتأكيد على التدريب الجيد لجميع الفرق الطبية بالقسم، مقدماً الشكر والتقدير للمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، ولجميع المشاركين والقائمين على هذا العمل، لخدمة المرضي بالمحافظة.

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