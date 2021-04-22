شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة في المدارس والوحدات المحلية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بتنفيذ ورشة عمل لتعليم أعمال السباكة الخفيفة للعاملين بمدرسة الجلاء الابتدائية، والوحدة المحلية بالمحمودية بمركز ومدينة ههيا، وذلك من خلال عرض شرح ميسر للصيانة المنزلية فيما يتعلق بأعمال السباكة، وتم الرد على الاستفسارات المختلفة للحاضرين حول مشكلات السباكة التي قد يواجهها البعض في منازلهم.

أضاف رئيس الشركة في بيان، أنه عقب انتهاء ورشة العمل، تم توعية الحاضرين بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية التي يمارسها بعض المواطنين في التعامل مع المياه، والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استخدامها باعتبار أن الحفاظ على نقطة المياه تمثل قضية أمن قومي للمصريين لافتاً إلى أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشدًا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء، واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف واطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع، لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه، والقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.