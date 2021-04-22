شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة فنية وثقافية وأمسيات رمضانية في ثقافة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأمسيات الرمضانية، بفرع ثقافة الأقصر، حيث أعدت مكتبة النمسا الثقافية أولى إحتفالاتها بليالى رمضان الثقافية تضمنت العديد من الفقرات، بدأت بآيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد محمود حسن، ومحاضرة بعنوان «فوائد الصوم وأسراره».

أوضح د. السيد محمد حمزه أن الصوم قرب ووصل من الله جل وعلا والصوم دأب الأكابر والصالحين والملائكة والصوم موروثك البصيرة والنور، بالإضافة إلى إبتهالات وإنشاد دينى فرقة أحباب المصطفى«جودة السيد، محمود عبدالعظيم، أدهم السيد، يوسف عبدالرحيم».

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «بشائر ليلة القدر» تحدث حسب الله أحمد عن مواصفات ليلة القدر وفضائل ليلة القدر وأسباب نزول سورة القدر.

كما عقد القصر محاضرة بعنوان «دور القراءة في إثراء عقول الأطفال» أوضحت كريمة التهامي أهمية القراءة في مرحله الطفولة المبكرة وفي إثراء اللغة عن الطفل وفي بناء القيم والأخلاقيات وفي تكوين قوة لدى الأطفال وأثرها على بناء شخصية الطفل، ومحاضرة أخرى بعنوان«الصبر وأنواعه» وتحدث الشيخ محمود لطفى عن الصبر على البلاء وعلي الطاعة وعلي ترك المعاصي وجزاء الصابرين.

كما قدم قصر ثقافة الأقصر عرض لفيلم «ولاد رزق» وهو فيلم جريمة حركة مصري من إخراج المنتج طارق العريان وزياد الوشاحي، تأليف صلاح الجهيني، بطولة «أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود».

بينما تم عرض فيلم «بطل من سيناء» أداء وصوت «منى صلاح أحمد، أحمد الشلقاني، هيثم أبراهيم، محمد صلاح» منتج منفذ الزمزم ميريام وأشراف عام سوزان حسن إخراج د. زينب زمزم.