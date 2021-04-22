شكرا لقرائتكم خبر عن 33% زيادة في الصادرات.. طفرة في حركة السفن و تداول البضائع بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، طفرة ملحوظة في حركة السفن وكميات البضائع المتداولة خلال شهر مارس 2021 مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكشف بيان صادر عن هيئة الميناء أن نسبة الزيادة خلال شهر مارس 2021 بلغت 9،5% في حركة السفن بالمقارنة بشهر مارس من عام 2020، ومن بين أبرز أنواع السفن التي شهدت زيادات كبيرة سفن البضائع العامة بنسبة زيادة تصل إلى 11،8% وكذا سفن الصب السائل بنسبة 7%.

وأشار البيان إلى ان نسبة الزيادة في إجمالي البضائع المتداولة بلغت 3،1% وفي مقدمتها البضائع المحواه بواقع 19% عن شهر مارس من العام الماضي، كما أن حجم الصادرات قد شهد إرتفاعاً كبيراً بلغ 33% بواقع 1،6 مليون طن بضائع ومن بين تلك الصادرات بضائع الصب السائل من المواد البترولية والتي شهدت زيادة بلغت 13%.

ولفت البيان إلى ان ميناء الإسكندرية شهد خلال شهر واحد زيادة كبيرة في الحركة الملاحية وذلك خلال شهر مارس من العام الجاري عن شهر فبراير من ذات العام بنسبة بلغت 11،7%.

وأرجعت «الهيئة» في بيانها تلك الزيادة إلى المتابعة المستمرة من الإدارات المعنية لالتزام السفن بتنفيذ المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ وكذا سرعة معدلات دوران الأرصفة وتقليل فترات الانتظار والتراكي للسفن.

ومن جانبه شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية على ضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على معدلات الزيادة المحققة في حركتي التداول والملاحة وتعزيزها خلال الأشهر المقبلة مع الإلتزام بكافة معايير الأمن والسلامة والبيئة.