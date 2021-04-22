شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث أمراض النباتات»: فحص 469 رسالة تقاوي وبذور و129 عينة نباتية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية خلال شهر مارس الماضي، متضمنًا الدور المجتمعي للمعهد في خدمة تطبيقات البحوث والمزارعين والمستثمرين لتطوير القطاع الزراعي وحماية المحاصيل من مخاطر الأمراض التي تهدد المحاصيل الحقلية والبستانية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تم تنفيذ عدد من الزيارات ميدانية إلى مختلف محافظات الجمهورية، لتفقد زراعات محصول القمح، والوقوف على الحالة المرضية له إن وجدت.

وأضاف «خليل»، إنه تم المرور على زراعات النخيل في الواحات البحرية لرصد الحالة المرضية، وزراعات الموالح بالنوبارية، والمرور على زراعات بنجر السكر بمحافظات مصر المختلفة، كذلك محصول الفول البلدي، وذلك لرصد الحالة المرضية لهذه المحاصيل.

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات أنه للمعهد نشاط إنتاجي وخدمي، خلال هذا الشهر تمثل في فحص 469 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية.

وأشار «خليل»، إلى إنه تم خلال الشهر الماضي فحص 129 عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، والاشتراك في أعمال 32 لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص 67 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص 14 طردًا بهم ت. بذور مختلفة.

ولفت مدير معهد أمراض النباتات إلى إنه بالنسبة للمؤلفات العلمية: تم نشر 7 بحوث بمجلات علمية دولية، فضلا عن نشر كتاب يضم ملخصات البحوث المنشورة في عام 2019، لافتًا إلى أنه بالنسبة للنشاط الارشادي، تم عقد محاضرة عن أهم أمراض محصول الشعير في الوادي الجديد، كما تم تنفيذ 3 مدارس حقلية لأمراض محصول الفول البلدي في محافظات مصر المختلفة، كما تم تنفيذ عدد 2 مدارس حقلية عن أهم أمراض البصل بمحافظة سوهاج.

جولة تفقدية لحالة محصول القمح

جولة تفقدية لحالة محصول القمح