شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف الداوودى محافظ قنا، الخميس، المركز التكنولوجي المطور لخدمة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية ،بإدارة تموين قرية الأشراف التابعة لمركز قنا، وذلك لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إليكترونية موحدة لتقديم كافة الخدمات التموينية للمواطنين، وتشمل خدمات بدل فاقد، وتالف، وإصدار فصل اجتماعي، وإضافة الزوجة، وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى، والخصم، والإلغاء، والتظلمات، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ولفيف من القيادات التنفيذية .

وأوضح الداودى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي والميكنة لكافة الخدمات المحلية، مشيرا أن تكلفة تطوير المركز بلغت مليون و250 الف جنية لخدمة 38 آلاف نسمه ،مضيفًا أن المحافظة أنتهت من تطوير وافتتاح 14 مراكز إلكتروني للخدمات التموينية بقري الاشراف ،و المحروسة ،و ابنود ،والقلعة ،والجبلاو ،وجراجوس ،والقارة، والعسيرات، وحجازة،ومدينة نجع حمادي، ومدينة نقادة، ومدينة قنا ،و مدينة دشنا، ومدينة أبوتشت، بالاضافة إلى إستهداف تطوير 20 مركز آخر، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة

ومن جانبه قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين، إن المركز يحتوي على نظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات التموينية بجودة عالية بينهم شباك مخصص لكبار السن وأصحاب الهمم، مشيرا إلى أن المركز مزود بنظام النداء الآلي، ويشتمل على قاعة لانتظار المواطنين، ومجهز بأحدث أجهزة الكمبيوتر لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت