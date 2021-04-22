شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تنظم قافلة طبية علاجية بمجمع رعاية الأطفال والكبار بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية للمواطنين بمجمع رعاية الأطفال والكبار فاقدي الرعاية بمدينة الزقازيق، وذلك بالتنسيق مع المستشار إيهاب جودة رئيس مجلس إدارة المجمع.

اشتملت القافلة الطبية والتي بدأت فاعليتها اليوم الخميس بالمجمع، علي العديد من التخصصات الطبية وهي "النفسية والعصبية، الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً.

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتفقد سير العمل بالقافلة، ومتابعة توقيع الكشف الطبي علي المرضي المقيمين بالمجمع والبالغ عددهم ٢٥٠ فرد من الرجال والسيدات والأطفال، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة، في التخصصات الطبية المختلفة، كما قام بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والفريق الطبي، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية لمستشفي الزقازيق العام.

يذكر أن المجمع يضم فئات عمرية مختلفة من الكبار والصغار في السن، من الرجال والنساء والأطفال، ويقدم خدمات الرعاية علي الجانب الإنساني، لمن فقدوا الرعاية من ذويهم، كما يقدم العون والمساعدة للمشردين ممن فقدوا المأوي، سواء من داخل المحافظة أو خارجها، وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة فيها، من خلال فريق لديه وعي وإدراك بحالة المسن المريض المشرد في الشارع، ويتم توفير للنزلاء المقيمين كافة الإعاشة وسبل الراحة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجتمع المدني.