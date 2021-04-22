وزيرا الكهرباء والبترول يلتقيان سفير بلجيكا لمناقشة دراسات الهيدروجين الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الخميس، فرنسوا كونيه سفير بلجيكا بالقاهرة وممثلي شركة DEME البلجيكية، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لبحث سبل دعم و تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وبلجيكا.

وأشاد وزير الكهرباء، في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبلجيكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء، مؤكدًا على رغبته في الاستفادة من الخبرات البلجيكية فى مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى اتفاق نوايا الذي تم توقيعه بين الشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وشركة أبوقير لإنشاء وإدارة الموانئ مع تحالف شركة DEME البلجيكية باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه على مستوى العالم، ونظراً لموقع جمهورية مصر العربية المتميز والثراء الواضح الذي تتمتع به فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبنية التحتية والأراضي المتاحة المؤهلة لهذا المجال، والعلاقات المتميزة بين البلدين، وكذلك استكمالا لقصص النجاح التي نجح قطاع الكهرباء في تحقيقها في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء، على اهتمام القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المناقشات ودراسات الجدوى المبدئية لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة نحو التوسع في هذا المجال وصولاً إلى إمكانية التصدير.

وقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الشكر لشركة DEME على الجهود المبذولة والالتزام بالجدول الزمني للبدء في اتخاذ خطوات جادة نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد الملا: نحن على الطريق الصحيح، حيث إن الخطوات الحالية تتماشى مع الاستراتيجية المصرية من أجل أن تكون مصر مركز محوري للطاقة.

وأكد فرنسوا كونيه سفير بلجيكا بالقاهرة على رغبة الحكومة البلجيكية في دعم وتعزيز التعاون مع مصر لتحقيق أهدافها باستخدام الهيدروجين.

يذكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، كما تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.