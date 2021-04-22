رئيس اتحاد الناشرين: معرض كتاب فيصل فرصة جيدة للناشرين والقراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن معرض كتاب فيصل للكتاب، الذي انطلق مؤخرًا، فرصة جيدة، للناشرين والقراء على حد سواء.

وأضاف "عبده"، لمصراوي، أن أي معرض كتاب جديد، يساهم في تحسين أوضاع الناشرين في ظل أزمة كورونا التي نعيشها هذه الفترة، ويمثل حراك على مستوى النشر في مصر.

وتابع: "سيشارك الناشرين المصريين في معرض فيصل بالكتب القديمة التي تمثل مخزونًا لهم يعملون على التخلص منه بأسعار وتخفيضات كبيرة، وهو ما يمثل فرصة للقراء لاقتناء الكثير من الكتب بأسعار تنافسية، خاصة أنه يقام في مكان شعبي مثل شارع فيصل".

يذكر أن معرض فيصل للكتب يقام بأرض الهيئة في الطالبية، يستمر حتى 18 رمضان، والذي يتضمن برنامجا ثقافيا وفنيا بمشاركة عدد من قطاعات الوزارة، و42 دار نشر محلية.

ويتم تخصيص المعرض للكتب المخفضة فقط على ألا يزيد سعر الكتاب عن عشرين جنيها، وليس للكتب الحديثة.

ومن المقرر أن تشارك كل قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب بعض دور النشر الخاصة، بـ إصداراتهم التى لا يتخطى سعر الكتاب فيها 20 جنيها، ويرافق المعرض مجموعة من الأنشطة الفنية للأطفال والكبار أيضا.

ويعد معرض الكتاب المخفض فرصة للقارئ للحصول على إصدارات من سنوات سابقة لم يتمكن من الحصول عليها وبأسعار مخفضة، وهو ما يشجع على القراءة والشراء خاصة القارئ الذي ليس لديه إمكانيات مادية كبيرة.

يبلغ سعر الجناح الـ 9 أمتار يبلغ 4000 جنيه، وسعر البرجولة كاملة 12000 جنيه، حتى يسمح بمشاركة عدد لا بأس به من دور النشر المصرية، تعويضًا عن الفترة الماضية والتى شهدت حالة من الركود فى صناعة النشر، جراء فيروس كورونا المنتشر فى أنحاء العالم.