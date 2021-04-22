ضبط نجار مسلح يدير منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على نجار مسلح بالدقي؛ لاتهامه بإدارة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت.

التحريات أكدت إدارة نجار مسلح لمنظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص الجهات المعنية وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون، وذلك من داخل إحدى محال الحاسبات بالهرم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ولجنة فنية من الجهات المعنية تم ضبط المذكور بالدقي.

وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام (8 راوتر، 1 جهاز إكس بوينت، 4 سويتش، 1 جهاز سيرفر، 1 جهاز كمبيوتر بالمشتملات، 1 جهاز واى فاى إس كوم، مجموعة من الشواحن والوصلات الكهربائية).

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.