ضبط سيدة وآخر استوليا على 10 ملايين جنيه بزعم استثمارها في معدات النقل بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع الإدارة بشمال الصعيد" من 5 أشخاص ضد كل من أحد الأشخاص- سيدة؛ لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل وايهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المشكو في حقهما بتلقي مبالغ مالية من الشاكين، بلغت عشرة ملايين جنيه وذلك بزعم استثمارها وتوظيفها في المجال المشار إليه، مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، بالمُخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.