شكرا لقرائتكم خبر عن «ماشية إثيوبيا تستهلك حصة شعبين».. من يهيمن على مياه النيل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم حصتها البالغة 86% من روافد النيل، تروج إثيوبيا أن مصر تستأثر بمياه النهر، وتجدد مزاعمها يوما تلو الآخر بأنها لا تستفيد من تلك المياه، في مسعى لإعادة تقسيم الحصص.

حوض نهر النيل يحوي 3.4 تريليون متر مكعب من المياه، وتبلغ حصة إثيوبيا 150 مليار متر مكعب، مقابل 55.5 مليار متر مكعب هي حصة مصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

ولا يعتمد الشعب الإثيوبي كثيرا على مياه النيل، فمن بين 99.4 مليون نسمة، وهو تعداد سكان إثيوبيا، يعيش 37.6 مليون نسمة على حوض النيل، مقابل 85.8 مليون نسمة من سكان مصر يعيشون على حوض النيل وفق أرقام عام 2015.

وتملك أديس أبابا عددا من البحيرات التي تقوم بسحب المياه منها دون حساب وأبرزها بحيرة تانا بسعة 55 مليار متر مكعب من المياه، تستخدمها أديس أبابا لغرض الزراعة دون حساب، بجانب سد تكيزي الذي يخزن 10مليارات متر مكعب، وتانا بالس بسعة 3 مليارات متر مكعب.

ولدى إثيوبيا عددا من السدود الصغيرة وسد يفنشا وشارشارا بسعة 5 مليارات متر مكعب، بجانب بحيرة سد النهضة التي من المخطط أن تحجز 74 مليار متر مكعب عند اكتمال جميع مراحل الملء.

تتمتع إثيوبيا أيضًا بإمكانيات المياه الجوفية بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتتميز المياه الجوفية الإثيوبية بوقوعها على أعماق من 20-50 متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر مياها غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وتعتمد إثيوبيا كذلك على مياه الأمطار التي تصل لأكثر من 935 مليار متر مكعب سنويًا من المياه. وحول ادعاء استهلاك مصر لمياه النيل واحتكارها، فإن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويًا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين.

وتعتمد إثيوبيا على الزراعة بمياه الأمطار، بجانب باقي دول حوض النيل عدا مصر، وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بمياه الأمطار في إثيوبيا 2.9 مليون هكتار مقابل 0 في مصر.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، الشهر الماضي، إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل، متهما القاهرة بـ«محاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل»، على حد زعمه.