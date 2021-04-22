شكرا لقرائتكم خبر عن «حضور 25% والجلوس بمقاعد محددة».. «الأسقفية» تُعلن قواعد أسبوع الآلام وعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر تفاصيل الاستعداد للأعياد في ظل جائحة كورونا إذ حددت نسبة الحضور لصلوات أسبوع الآلام بسعة 25% وبالتوالى بين الخدمات الثلاث العربية والٍسودانية والإنجليزية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكدت الكنيسة في بيان لها، أن صلوات يوم أحد السعف تبدأ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا ويليها الخدمات الأخرى، ويوم خميس العهد تبدأ الصلوات في تمام السابعة والنصف مساءًا بالاشتراك بين الخدمة العربية والسودانية وبالنسبة لصلوات يوم الجمعة العظيمة تبدأ في تمام العاشرة صباحًا للخدمة الإنجليزية ويليها العربية في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا والسودانية في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

و تقرر بدء صلوات ليلة عيد القيامة يوم السبت 1 مايو في تمام التاسعة مساءًا على أن يكون الحضور بدعاوى خاصة وتوفير قاعة إضافية لمراعاة التباعد الاجتماعى بين الحضور.

وقال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وضعت الكنيسة بعض التعليمات والضوابط لإقامة الصلوات، وتحضيرات إقامة احتفالات عيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام ومراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة وإتباع إرشادات وزارة الصحة المصرية.

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وتضمنت الإجراءات لا يسمح بالدخول نهائيًا بلا كمامات، قياس درجة الحرارة عند الدخول بالإضافة لتوفير المطهرات للمصلين، تطهير وتعقيم الكنيسة قبل وبعد العبادة، الجلوس في مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي بين المصلين.

كما شملت توفير قاعات إضافية مزودة بشاشات لنقل الصلوات لمراعاة التباعد الاجتماعى، تذاع خدمات أسبوع الآلام وصلاة العيد مباشر من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالكنيسة الأسقفية.

ناشدت الكنيسة الأسقفية شعبها ملاحظة أي أعراض تظهر عليهم قبل حضور الصلوات وما إذا كان يستوجب ذلك البقاء في المنزل.