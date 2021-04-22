شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها فتح مكة وانتصار أكتوبر.. ماذا حدث في 10 رمضان ؟ (8 مناسبات تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال شهر رمضان الكريم ينشط البحث على محرك البحث العالمي «جوجل»، من قبل المسلمين خاصة عن الوصول لإجابات على أسئلتهم خاصة فيما يتعلق بالمنسابات الدينية التي جرت خلال الشهر الكريم والعبادات وقراءة القرآن الكريم وفضل القراءة، وأفضل الأدعية وأفضل العبادات طوال «شهر القرآن»، خاصة أنه يعتبر شهر العبادات والروحانيات والتقرب إلى الله طمعًا في الرضا والفوز بالغفران.

ويتزامن، اليوم الخميس، العاشر من رمضان مع العديد من المناسبات التاريخية التي حدثت في هذا اليوم خلال الأعوام الماضية، وتنشر «المصرى اليوم» أبرز 10 مناسبات حدثت في 10 رمضان أهمها انتصار حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

فتح مكة.. 10 رمضان 8هـ- 1 يناير 630م

قيام الرسول – صل الله عليه وسلم- وأصحابه بالتحرك لفتح مكة في العام الثامن من الهجرة، الذي سُمي بعام الفتح، وكان هذا الفتح تتويجًا لجهود النبي الكريم في الدعوة، وإيذانًا بسيادة الإسلام في شبه الجزيرة العربية .

وفاة «نظام الملك».. 10 رمضان 485هـ- 14 أكتوبر 1092م

وفاة الوزير أبي على الحسن على بن إسحاق، المعروف بـ«نظام الملك»، أحد مشاهير الوزراء في التاريخ الإسلامي، وصاحب المدارس النظامية .

«حرب هرمز».. 10 من رمضان 961 هـ- 9 أغسطس 1554م

نشوب حرب بحرية طاحنة في مضيق هرمز بالخليج العربي بين الأسطولين العثماني والبرتغالي استمرت 18 ساعة بدون توقف، لم تؤد إلى نصر كامل لأحد الفريقين.

احتلال بلغراد.. 10 رمضان 1129 هـ- 18 أغسطس 1717م

الأمير الألماني أوجين يسيطر على مدينة بلغراد من الدولة العثمانية بعد 42 يوماً من الحصار،وقد سقط من العثمانيين 20 ألف شهيد أثناء محاولة فك الحصار عن المدينة، ودام الاحتلال الألماني لبلغراد 22 عاماً.

تتويج الملكة إليزابيث.. 10 من رمضان 1371 هـ- 2 يونيو 1952م

تتويج «إليزابيث الثانية» ملكة على العرش البريطاني، وكان عمرها يناهز الخامسة والعشرين عاماً،وصعدت إلى العرش في وقت كانت تشهد فيه الإمبراطورية البريطانية أفول نجمها، وخسارتها لمستعمراتها في العالم.

وفاة الملك المغربي محمد الخامس.. 10 من رمضان 1380 هـ- 26 فبراير 1961م

توفى الملك المغربي محمد الخامس إثر عملية جراحية، حيث ولد عام 1909م، واعتلى العرش وهو في الثامنة عشرة من عمره، وتعرض للنفي إلى مدغشقر هو وأسرته من قبل الاحتلال الفرنسي، وعاد عام 1957م إلى العرش مرة أخرى. وخلفه في العرش في المغرب ابنه الملك الحسن الثاني.

برلمان موريتانيا.. 10 من رمضان 1412 هـ- 13 مارس 1992م

فوز الحزب الجمهوري الديمقراطي والاشتراكي بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية الموريتانية بعد انسحاب 6 من أحزاب المعارضة من خوض الانتخابات التشريعية.

انتصار أكتوبر.. 10 من رمضان 1393هـ = 6 من أكتوبر 1973م

انتصار المصريين على الإسرائيليين في معركة العبور وتحرير الأراضي المحتلة في سيناء.