شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه سوهاج: تركيب 5 أجهزة قياس ومراقبة لمنسوب النيل بمحطات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، أن الشركة انتهت من تركيب 5 أجهزة لقياس ومراقبة منسوب مياه النيل بمأخذ محطات مياه الشرب السطحية بنيدة، وسوهاج غرب، والبلينا، وشطورة، والسكساكا.

وأضاف «بدري» في تصريحات صحفية، الخميس، أن تلك الأجهزة تساعد في التعرف على منسوب مياه النيل بمآخذ محطات المياه السطحية لتشغيل طلمبات المأخذ وفقاً للمنسوب المناسب بنهر النيل، لتوفير كميات المياه المناسبة من خلال المحطات السطحية أو المحطات البديلة في حالة إنخفاض المنسوب عن مستوى مأخذ المحطات السطحية، لافتا إلى أن الأجهزة تبلغ تكلفتها 380 ألف جنيه، وتعمل بنظام الهيدروستاتيك، وتحتوى على وحدة تحكم وشاشة ومودم لنقل البيانات والرسائل الخاصة بنظام التشغيل.