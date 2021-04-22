شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُشكّل لجنة لمكافحة استغلال الأطفال في أعمال التسول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الخميس، القرار رقم 2138 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، وعضوية كلاً من مديري إدارات «الوحدة العامة لحماية الطفل، المتابعة الميدانية، وحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الإجتماعي، مسؤول خط النجدة بالوحدة العامة لحماية الطفل، ممثلاً عن مديرية أمن الشرقية، ومقرري اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء» .

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إن اللجنة تختص بمكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول، وأشكال تعرض الأطفال للخطر بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والوقوف على أسباب إنتشار تلك الظاهرة والأسباب المؤدية لذلك، للحد من إنتشارها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعرض بتقرير شهري في هذا الشأن .

وأضاف محافظ الشرقية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وعلى قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، بشأن ممارسة العمل الأهلي، وعلى قرار المحافظة رقم 5645 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للطفل بالمحافظة والوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، وللصالح العام .