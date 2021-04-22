شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء البروفة الأولي للامتحانات التجريبية للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،الامتحانات التجريبية للثانوية العامة (البروفة الأولي لشهر أبريل) بهدف اختبار قوة الشبكات وتحديث منظومة التابلت والتأكيد على الوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية بأكثر من وسيلة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن اليوم الأخير للامتحانات التجريبية التقنية لطلاب الثانوية العامة مرت بشكل جيد وأن المشكلات التقنية قلت بشكل ملحوظ وتم تسجيل ورصد كافة ملاحظات الطلاب حول آلية الدخول على منصة الامتحان.

وتوافد الطلاب على المدارس في التاسعة صباحا وتم اجراء الكشف الحراري لهم والتأكيد على ارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، من الامتحانات التجريبية للثانوية العامة، بهدف اختبار وضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وأعلنت الوزارة تفاصيل الاختبار التقنى لشهر إبريل لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، والذى عُقد في الفترة من 18- 22 إبريل.

وقالت إن الامتحان الرئيسى تم من داخل المدرسة على server من داخل قاعات بها Wi-Fi، كما تم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ4G في حالة الطوارئ.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الثالث للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة يخص أيضاً طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر.

وأضاف «شوقي» في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «سيتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، ونرجو عدم الدخول من local لأننا نختبر assessment وحدها».

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة، نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأى العام.

وأكدت الوزارة أنه لطلب الدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور يجب التواصل عبر الرقم المختصر: 19368 أو من خلال الواتساب: 01148970610 كما يجب إبلاغ الأخصائي أو المشرف عن المشكلات التي تطرأ داخل المدرسة لتسجيلها للعمل على حلها في الأيام التالية للاختبار.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم إجراء الامتحان التجريبي الثالث من الساعة 10.30 صباحا وحتى 1 ظهرا، وسيتم عقد الامتحان الرئيسي من داخل المدرسة على خادم server من داخل قاعات بها Wi-Fi. وسيتم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال ال 4G في حالة الطوارئ.

وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الأول هو استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار session code من خلال الرابط g12.emis.gov.eg وكذلك الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة ال Wi-Fi من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية لا علاقة لها بالمنهج. والدخول على نفس الرابط g12.emis.gov.eg لتسجيل الملاحظات.

وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الثاني هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg بواسطة ال Wi-Fi وخطوط الربط بالمدرسة فقط مع تعطيل وإلغاء العمل بشرائح ال 4G في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليوم الأول.

وتابعت الوزارة أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الإلكترونية بواسطة شرائح ال 4G فقط والغرض هو التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء الاختبارات مع غلق ال Wi-Fi في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.

وأعلنت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس التي لا يوجد بها خادم server، فسيتم تنفيذ نفس الخطوات السابقة باستخدام ال 4G، أو من خلال أجهزة الشبكات واتباع نفس خطوات تسجيل الملاحظات والمشكلات أثناء حضور الطلاب في اليوم الأول والثالث. وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية جديدة لمديري التطوير التكنولوجي بمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال شهر أبريل ومايو ويونيو 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على المختصين بالمدارس الثانوي العام، والتي تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية بها، بعدم غلق الأجهزة نهائيا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفني بشركة أي سيرف مع إبلاغ كافة الأعطال والمشكلات.

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات، على ضرورة الاتصال من داخل غرفة المعلومات بالمدرسة على الرقم الداخلي 600 أو من خلال البريد الإلكتروني، [email protected] موضحا به رقم الإبلاغ عن العطل.