شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن شروط تغيير مسار الطلاب بين الكليات..بينها عدم القدرة علي سداد المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» شروط تغير المسار بين الكليات لطلاب الجامعات الخاصة، وذلك بعد قرار المجلس الاعلي للجامعات الخاصة والاهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونرصد 10 شروط في حال الرغبة في التحويل أو تغيير المسار للطلاب وهي :

- استيفاء الحد الأدني للكلية المراد التحويل إليها والالتحاق بها وأن يكون الطالب قضي عام دراسي كامل على الأقل بالكلية المحول منها.

- تغيير المسار يسمح به في نفس الجامعة أو في جامعة أخرى.

- يعد الطالب مستجد بالكلية المحول اليها ويبدأ من الفصل الدراسي الأول.

- في حال عمل مقاصة لمقررات دراسية سابقة لابد من استيفاء الحد الادني من الفصول الدراسية اللازمة للتخرج.

- يطبق النظام على الطلاب غير المقدين بالكليات حاليا بشرط الأ يكون مر عليه أكثر من عام دراسي واحد فقط على أخر قيد.

- يتم النظر في طلبات تغيير المسار بموجب خطاب من الجامعة المراد الالتحاق بها.

- تغيير المسار يكون في حال تعدد مرات الرسوب .

- يسمح بتغيير المسار في حال عدم القدرة في سداد الرسوم الدراسية لكلية ما.

- يسمح بالتحويل في حال ظهور مشكلات نفسية أو مرضية تمنع الطالب الاستمرار في الكلية.

- يسمح بتغيير المسار استجابة لأولياء الامور في حال الضفط على الطلاب لدخول تخصصات معينة.