شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» يُهنئ السيسي بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الخميس، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان.

وقال «هيكل» في البرقية إنه «بمزيد من الاعتزاز والفخر، يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان، حرب الشرف والعزة والكرامة، سيستمر تاريخ العاشر من رمضان شاهدًا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزًا متجددًا يلهم المُصرين على تحدى كل مستحيل».

واختتم البرقية قائلَا: «اسأل الله العلى القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يحفظ وطننا ويرعى شعبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير».