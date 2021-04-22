شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «العربي للمياه»: أي مساس بالأمن المائي العربي هو مساس بالأمن القومي ككل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن تحقيق الأمن المائي لكل الدول العربية بات أمرًا مصيريًا لبقاء الشعوب على قيد الحياة، وأن أي مساس بالأمن المائي هو مساس بالأمن القومي ككل.

وطالب «العطفي»، في كلمته خلال احتفالية المجلس بـ«اليوم العالمي» و«اليوم العربي» للمياه، بالتحرك لدى المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة والاتحاد الأفريقي، والمجتمع الإسلامي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات حماية البيئة من أجل توضيح الموقف العربي من سد النهضة والملء الثاني، ووضع مصر والسودان المائي الحرج حال اتمام هذا السد دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق دولتى المصب المائية.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل عبدالجليل، مدير الأكاديمية العربية للمياه، أن الهدف من تصنيف المياه كسلعة ليس إضافة عبء مالي على المستخدمين لها في الزراعة أو الصناعة أو غيرها وإنما مراعاه تقدير القيمة السلعية الافتراضية لها في دراسات الجدوى الاقتصادية لتحقيق العائد الأمثل لوحدة المياه وهو المفهوم الأمثل الواجب توعية المستخدمين به، موضحا أن أبرز نماذج تثمين المياه هو «مشروع الدلتا الجديدة» الذي سيستخدم في مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج كذلك الجهود القائمة في حصاد المياه وتطوير نظم الري.

من جانبه، قال السفير جمال جاب الله رئيس إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية أن الأدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحسين تامين المياه الصالحة للشرب وتوفير الصرف الصحي، وكذلك مواجهة تحديات الندرة، من بين المشكلات الرئيسية لعدد كبير من الدول العربية مؤكدًا أن الوضع يزداد صعوبة عند الأخذ في الاعتبار أثار تغير المناخ على قطاع المياه، حيث تقع العديد من البلدان في مناطق قاحلة ومهددة وتعاني من نقص حاد في المياه وجفاف متكرر.

وتعرض الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، إلى مشكلة الندرة المائية في الوطن العربي وتزايد انخفاض نصيب العربي من المياه بسبب التغيرات المناخية وضعف الحوكمة المائية والنمو السكاني المتزايد والإفراط في المصادر.

وتعرض إلى قضية النزوح والهجرة القسرية بسبب ما تمر معظم الدول العربية من مشكلات وصراعات، وهو ما يشكل ضغطا كبير أعلى البنية التحتية لهذه البلدان التي تعاني في الأصل من ضعف ومحدودية موارد ها المائية، موصيًا بإعادة هيكلة قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير وحماية جودة المياه والارتقاء بمستوى الأدارة والتنمية البشرية.