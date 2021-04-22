شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 18 محضر إشغال وتنفيذ 23 إزالة فورية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم أمس حملة تفتيش ليلية على المحال التجارية لفحص الأوراق والمستندات الخاصة برخص المحلات وتراخيص الإعلانات بشارع الجلاء البحري، وكذا تم شن حملة إشغالات لازالة كافة التعديات بشارع عمر أفندي وتحقيق السيولة والحركة المرورية للمواطنين، أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال، وتنفيذ 23 إزالة فورية بالشارع .

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع مكتب التموين بالمرور على منافذ بيع السلع التموينية، وذلك للإطمئنان من توافر السلع التموينية خلال شهر رمضان والتأكد من تاريخ صلاحية المنتج والإعلان عن الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمتابعة أعمال الرصف بطريق القناطر – شبين الكوم بنطاق الوحدة المحلية بكفر الخضرة، حيث تم الانتهاء من رصف مسافة 900 م ووضع الطبقة الأخيرة بالجانب الأيسر اتجاه الباجور من أول كوبري سمان حتى مدخل قرية الخضرة تنفيذ شركة السلام إنترناشونال.

كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء مساء أمس بمتابعة أعمال التطوير والتجميل بالجزيرة الوسطى بطريق النصر «جسر المشروع» وذلك ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق، فيما قامت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمتابعة أعمال رصف شارع نقطة الشرطة بقرية الماي، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع المخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف بقرية مليج، وكذا صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بطريق دكما- شبراباص بالماي وطريقي بحر سيف والجنابية ببخاتى .