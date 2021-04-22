شكرا لقرائتكم خبر عن في شراكة مع جولدز جيم- مصر.. NASM توسع نطاقها في مصر ومنطقة شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد مؤسسة NASM هي المؤسسة الرائدة في اعتماد المدربين المحترفين للياقة البدنية، وتعمل في الوقت الحالي على توسيع نطاق خدماتها في مصر من خلال شراكتها مع جولدز جيم.

وسيوفر جولدز جيم دورات وبرامج «المدرب الشخصي المعتمد» الحصرية من NASM ومجموعة من البرامج التعليمية الجديدة المترجمة إلى اللغة العربية لمحترفي اللياقة البدنية في مصر.

وقال لوري مكارتني، رئيس NASM وAscend Learning's Global Fitness and Wellness Group: «نحن سعداء لتوسيع نطاق برامجنا القائمة على المنهجية والأدلة المعترف بها دوليًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تدعم هذه الشراكة شبكتنا المتنامية من الشركاء الحاليين في المنطقة والتي تتضمن المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة. كما أنها تمكننا من دعم المزيد من محترفي اللياقة البدنية في نمو حياتهم المهنية باستخدام الأدوات والمعرفة وإطار العمل لتحقيق النجاح».

هذه الشراكة سوف تساعد في زيادة فرص وكفاءة التدريب وتأهيل المدربين المحترفين لتكون بمثابة المعيار الأمثل في التدريب.

وقال أحمد سنه الرئيس التنفيذي لجولدز جيم مصر: «نحن متحمسون لتقديم شهادات NASM- الشهادات الأكثر شهرة في عالم اللياقة البدنية وستعمل هذه الشراكة على ترقية محترفي اللياقة البدنية لدينا وتعليم أسس اللياقة البدنية بأكملها في مصر»

تشترك NASM مع 48 دولة حول العالم لتوفير شهاداتها المعتمدة والمعترف بها دوليا في مجالات تدريب اللياقة البدنية والتغذية وغيرها. يعمل محترفين اللياقة البدنية الحاصلون على شهادات NASM في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وقال ناثان هايلاند، مدير تطوير الأعمال الدولية بـ NASM: «نحن واثقون من أن شهاداتنا ومواردنا هم الأفضل وأنها ستساعد في تحويل شكل ومنهجية اللياقة البدنية في مصر، سواء من خلال تشجيع المهتمين بالتدريب على دخول مجالات تدريب اللياقة البدنية أو إلهام مؤسسات رياضية وصحية للمعرفة المزيد عن NASM

بخبرة 34 عام في تقديم أفضل البرامج التدريبية للعالم، تعتبر NASM الأفضل في تأهيل واعتماد متدربيها بسبب الجودة العالية لمقدمي برامج اللياقة البدنية والاحترافية العلمية لبرامجهم. تقدم NASM أفضل برنامج للتدريب الشخصي المعتمد بالإضافة إلى برامج NASM Elite وCareer About Kickstarter وOnline Health Coach.أما جولدز جيم فهو تأسس في عام 1997 ويمتلك ويدير أربع أكاديميات في مصر تحت اسم Gold's Gym Academy والتي تعتبر من أهم مقدمي خدمات التعليم والتدريب في مجال اللياقة البدنية في مصر ومنطقة شمال إفريقيا. ساعد جولدز جيم- مصر أكثر من 10000 متخصص في اللياقة البدنية من خلال تأهيلهم واعتمادهم ليصبحوا محترفين في عالم اللياقة البدنية.