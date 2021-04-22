شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: نصر العاشر من رمضان يعكس عبقرية العسكرية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وإعلان روسيا عن إبرامها عقدا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا فى مصر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر.

الرئيس السيسى: انتصار العاشر من رمضان يعكس عبقرية العسكرية المصرية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للشعب المصرى، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، حيث كتب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

روسيا تعلن عن إبرامها عقدا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" فى مصر

أعلنت موسكو أنها أبرمت عقدا كبيرا لإنتاج عشرات ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في مصر.

صندوق مصر السيادي.. طرح فرص استثمارية جديدة بالاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص.. تدشين 4 صناديق فرعية برأس مال مرخص 30 مليار جنيه.. يحمى حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة.. إنفوجراف

تلجأ دول العالم إلى حلول غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من مواردها المالية وثرواتها وأصولها غير المستغلة ومن أهم هذه الحلول هو إنشاء صندوق سيادي للدولة حيث يتم تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية متقدمة، وهو ما حدا بمصر إلى أن تنشئ صندوقها السيادي بهدف تعزيز الثقة في الأصول المملوكة للدولة ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية، وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية.

طلاب الثانوية العامة ينتهون اليوم من امتحان أبريل التجريبى بعد تحديثات التابلت

ينتهى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة من الامتحان التجريبى التقنى لشهر أبريل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لآلية عقد الامتحان يجرى الاختبار على الحوسبة الحسابية "cloud"، باستخدام شرائح البيانات لجميع الطلاب.

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. روسيا تعتقل مواطنا بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا.. الأمم المتحدة: 4.5 مليون شخص بحاجة للمساعدة بتيجراى.. خادم الحرمين الشريفين يترأس وفد بلاده بقمة المناخ

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر " الخليج 365" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات.

الدورى بنكهة دراما رمضان.. قوة المنافسة "الاختيار" الأول للأندية.. الأهلي يجسد دور"النمر".. الزمالك "ضد الكسر".. سموحة ينتزع أغلى فوز بـ "هجمة مرتدة".. الاتحاد والمصري فى "حرب أهلية وبيراميدز "بين السما والأرض"

الكرة والدراما وجهان لعملة واحدة، فلا تخلو كرة القدم من عوامل الإثارة والغموض، كما تحمل فى طيات مبارياتها الكثير من الأفراح والأحزان لجماهيرها على اختلاف انتماءاتها، وهو ما يحدث في الدراما بنفس الطريقة، وكلاهما وسيلة مناسبة للتخلص من ضغوط الحياة اليومية والبحث عن تجربة جديدة تنتزع الآهات وتخرج الطاقات المكبوتة.

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أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" نجاح إنتاج أكسجين نقى يمكن تنفسه خارج كوكب الأرض خلال أحدث مهماتها إلى المريخ، وذلك من خلال تحويل ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى للكوكب الأحمر إلى أكسجين .

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"الجرأة دي مش بتظهر إلا قدمنا" الجملة التى صنعت أزمة عبد الحفيظ والصباحى

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، مع محمد الصباحي حكم الساحة عقب لقاء الاحمر مع سموحة أمس بالدوري.