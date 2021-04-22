شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى بذكرى 10 رمضان: ملحمة تعكس القيمة الغالية لمصر فى وعى شعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة بمناسبة ذكري العاشر من رمضان.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" نتذكر اليوم معا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.. وقواتها المسلحة التي ضربت المثل العظيم في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين. تحية واجبة لكل شهداء الوطن، فهذا اليوم سيظل خالدا وبرهانا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين.

كل عام وأنتم بخير"



