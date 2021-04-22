شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تلزم العيادات والمستشفيات الخاصة بالإبلاغ عن حالات كورونا المترددة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن رصد عدد من المرضى يتم تشخيصهم بالعيادات والمستشفيات الخاصة ولا يتم الإبلاغ عن حالتهم الصحية لمتابعتها من قبل وزارة الصحة والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: عدم إبلاغ الوزارة وإعطاء المرضى برتوكولات العلاج المحدثة ساهم فى زيادة الإصابات بين المواطنين في بعض المحافظات.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تم تعميم منشور من إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية لكافة المنشآت الطبية الخاصة بضرورة إبلاغ الإدارة الصحية التابع لها المنشأة الطبية عن حالات مرضى فيروس كورونا لمتابعة حالتهم الصحية من خلال فرق العزل المنزلي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.