شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: انتصار العاشر من رمضان يعكس عبقرية العسكرية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للشعب المصرى، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، حيث كتب الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وأضاف الرئيس السيسي: "وإنني إذ في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة.كل عام وأنتم بخير".



