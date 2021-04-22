شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات لوزيرة البيئة فى اليوم العالمى للأرض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نرصد 10 تصريحات لوزيرة البيئة فى اليوم العالمى للأرض.1- الاحتفال باليوم العالمى للأرض هو اعتراف دولى بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة.
2- جائحة كورونا التى تجتاح العالم تؤكد حاجتنا أكثر من أى وقت مضى إلى التضامن والوقوف جنباً إلى جنب لحماية الإنسان والأرض التى نعيش عليها.
3- تدعو الجميع بالعمل الجاد والسعى لإنقاذ كوكب الأرض.
4- مراجعة العادات الخاطئة والرجوع من جديد للعادات الصحية السليمة بعد عادات العصر الحديث السيئة والتي تدمر الإنسان بما تحمله من رفاهية زائدة وقلة في النشاط .
5- إمكانية المشاركة بأنشطة بسيطة لكنها ستساهم فى انقاذ الطبيعة منها ترشيد استهلاك الطاقة ، زراعة النباتات والأشجار والتشارك في ذلك مع الآخرين، ركوب الدراجات أو المشي على الأقدام.
6- ترشيد استهلاك الماء وعدم الإسراف في استهلاك الطعام وإعادة التدوير وغيرها .
7- تقليل استهلاك البلاستيك فى حياتنا اليومية ، لما يسببه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة.
8- انطلاق العديد من المبادرات حول العالم لتقليل استهلاك البلاستيك، و المبادرة الوطنية فى مصر للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام .
9- التوقف عن كل الأعمال التى تؤدى الى انقراض الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى والإنسانية.
10- العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا ) من الحيوانات للإنسان تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الانسان على الطبيعة.