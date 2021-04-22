شكرا لقرائتكم خبر عن معهد وردان لتخريج سائقى القطارات.. تعرف على أبرز الوظائف قبل التدريب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد معهد تدريب وردان التابع لهيئة السكة الحديد أحد أهم مراكز التدريب المعنية بتدريب سائقى القطارات حيث أنشئ المعهد بالتعاون مع برنامج التنمية بهيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية فى مايو 1968 وبدأت أعمال التدريب عام 1970 تبلغ مساحة المعهد: 150 فدان بالإضافة إلى مزرعة ملحقة بمساحة 20 فدان ويقع المعهد بنطاق محافظة الجيزة ببلدة وردان على بعد 50 كم شمال غرب القاهرة.

وحرصت الهيئة العامة للسكة الحديد على تطوير المعهد بدءً من عام 2009 حتى عام 2014 بتكلفة إجمالية 240 مليون جنية مصري، ومعدات ومعامل ومحاكيات جديدة بقيمة 41 مليون دولار ليكون المعهد منشأة تعليمية متكاملة لإقامة الدارسين والعاملين بالمعهد إقامة وإعاشة كاملة، لمسايرة التكنولوجيا الحديثة في مجال السكك الحديدية.

وفيما يلى الوظائف التي يتم تدريبها: -

المجموعة الأولى الخاصة بالتشغيل: وتشمل (11) وظيفة.

مسئولي الحركة: (مراقب التشغيل – فني حركة وبلوك – ناظر المحطة – ناظر المحطة – ناظر الحوش – مهام معداوي الحركة).

مساعدي الحركة: تشمل وظائف المحولجي (مساعد ملاحظ بلوك درجة سادسة – فني مناورة – ملاحظ مناورة).

مسئول شحن البضائع: يشمل أمين البضائع.

خفير المزلقان.

مشرفى القطار: يشمل وظائف (رئيس القطار والكمساري).

المجموعة الثانية الخاصة بالبنية الأساسية: وتشمل عدد (11) وظيفة.

مدير موقع الاعمال: يشمل وظائف (مفتش وملاحظ الدريسة لهندسة السكة – ملاحظ الإشارات الميكانيكية – رئيس الكهربائيين).

مساعد سلامة الاعمال: يشمل وظائف (مهام معداوي الهندسة – ةخفير الهندسة – درجة أولى – فني صيانة سكة – فني إشارات).

مسئول سلامة الكباري المتحركة: يشمل وظائف (ملاحظ بحارة – ملاحظ برادين – فني كباري).

المجموعة الثالثة الخاصة بالوحدات المتحركة: وتشمل (4) وظائف

مساعد سلامة القطارات: يشمل وظائف (براد العربات – ميكانيكي جرارات – كهربائي جرارات).

مسئول صيانة الوحدات المتحركة: يشمل وظائف (ملاحظ ورشة).

المجموعة الرابعة الخاصة بالسائقين: يشمل (3) وظائف.

يشمل وظائف (سائق القطار ومساعد سائق القطار – سائقي الماكينات الصغيرة).