تحذير من الشاي والقهوة والنشويات.. 5 نصائح لوجبة إفطار صحية لمريض السكر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لوجبة إفطار صحية لمريض السكر خلال شهر رمضان المعظم.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها إنه يجب الالتزام بما يلي:

1-ابدأ الإفطار بتناول كوب من الماء مع التمر واللبن.

2- حاول ألا تزيد نسبة النشويات في الوجبة عن 40 لـ 45%.

3- تجنب تناول الحلويات، ويفضل تناول ثمرة فاكهة.

4- تجنب تناول الشاي والقهوة.

5- منع السمن الصناعي وتقليل الملح.

وأوضحت الوزارة، أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تعمل يوميا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر.

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