اتفاق بين "الريف المصري" و"بحوث البساتين" بتوريد شتلات زيتون لمنتفعي مشروع الـ 1.5 مليون فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وقع المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، اليوم الخميس، مع الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اتفاق يقوم بموجبه المعهد بتوريد 84 ألف شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي تدخل ضمن مبادرة دعم زراعة الزيتون بمنطقة المغرة، والتي أطلقتها شركة تنمية الريف المصري وبدأت في تفعيلها لخدمة مزارعي مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

يأتي توقيع هذا العقد ضمن خطوات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين شركة الريف المصري الجديد ومركز البحوث الزراعية.

وقد تضمن العقد الاتفاق على توريد أفخر الشتلات لعدد من أصناف الزيتون، بخصائص وكميات محددة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق توفير الدعم الفني لمنتفعي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وذلك في إطار التعاون بين شركة تنمية الريف المصري الجديد ومركز البحوث الزراعية.​