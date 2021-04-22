ادعى سوء سلوكها.. التحقيق في قتل سائق لزوجته بـ17 طعنة وقت الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة إلى أقوال عدد من جيران وشهود العيان في واقعة طعن سائق لزوجته عدة طعنات داخل شقتها في نهار رمضان، بمنطقة الوراق في الجيزة، بسبب شكه في سلوكها حيث وقعت مشادة كلامية بينهما، مدعيا مشاهدته محادثات على الواتساب بينها وبين أحد الأشخاص.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وقالت إحدى جيران الضحية "مروة. م"، أن المجني عليها تصغر زوجها بـ 12 عامًا وأنه كان دائم التعدي على زوجته بالضرب وأضافت قائلة: "كل شوية يضربها وتروح عند أهلها، وترجع تاني علشان ملهاش حد غيره.. أبوها راجل كبير في السن، وأمها متوفاة".

وأضافت خلال التحقيقات أن المجني عليها تزوجت من المتهم منذ حوالي 7 سنوات، ولديهما أربعة أطفال، أكبرهم في الصف الأول الابتدائي، والصغرى عمرها سنتين، حيث وقع خلافات بينهما وتركت المنزل متوجهة إلى منزل أسرتها، كان يسبها ويشتمها على مرأى ومسمع من سكان الشارع.. " كان بيشتمها ويضربها في الشارع، ومكنش بيصرف على عياله.. ربنا ينتقم منه عياله مين هيربيهم بعد لما قتل أمهم".

وتبين من التحقيقات أن الزوج "إ. إ"، 37 سنة، متزوج من المجني عليها منذ أكثر من 7 سنوات، عاد من عمله قبل ميعاد الإفطار، وجد زوجته تتحدث في الهاتف، وعندما اتهمها بخيانته أنكرت، فطعنها عدة طعنات أمام نجلهما الصغير.

وقال المتهم أنه قام بطعنها عدة طعنات تصل لـ 17 طعنة، وذلك قبل ميعاد الإفطار، وسلّم نفسه للشرطة قائلًا: " كانت بتكلم في التليفون كتير".