الزوجة ليست الضحية الوحيدة.. مفاجآت صادمة في جريمة نهار رمضان بالوراق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تكن "مروة" هي الضحية الوحيدة لزوجها بل شملت قائمة الضرب والتعذيب صغيرته التي لم تُكمل عامها الثاني بعد ونجله "زياد". لم يفرق الثلاثيني بين الزوجة وأطفاله فراح يوزع وصلات الإهانة والضرب على أفراد أسرته كما لو أنها حصة مقررة لكل منهم.

وحصل "الخليج 365" على صور ترصد آثار الضرب الذي طال رضيعة لم تقترف ذنبا على يد والدها المتهم.. وترصد الصور أيضا ما تعرضت له الزوجة من تعذيب قبل مقتلها على يد زوجها في نهار رمضان.

٦ سنوات كانت عمر زيجة سائق وفتاة تصغره بـ١٢ سنة.. خلافات متكررة كانت لسان حال الزوجين رغم أنهما رزقا بأربعة أطفال لكن وصلات الضرب أضحت من نصيب الزوجة لينتهي الأمر بجريمة قتل مؤسفة في نهار الشهر الكريم.

داخل شقة بسيطة بشارع (١٠) بمركز الوراق شمال الجيزة، تزوجت "مروة" من سائق يدعى "أحمد ضاحي" باحثة عن حياة يسودها الحب والتفاهم.

كللت الزيجة بـ ٤ أطفال أكبرهم بالصف الأول الابتدائي وأصغرهم عامين لكن هذا لم يمنع السائق من مسلسل الاعتداء عليها بالضرب بشكل متكرر تاركا علامات في جسدها.

مع تكرار وصلات الضرب، تعددت مرات ترك الزوجة المغلوبة على أمرها للمنزل والعودة إلى بيت أسرتها هربا من جحيم "أبو العيال".

تصف جارتها مأساتها قائلة: "لما كانت تكون مه غضبانة أو مطلقة مكنش بيصرف على عياله جنيه" مضيفة: "أبوها راجل كبير في السن وأمها متوفية وملهاش حد".

ظهر اليوم الأربعاء، تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بشارع ١٠.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع والمقدم هاني مندور كشفت عن مقتل ربة منزل تدعى "م.م." أمام أطفالها على يد زوجها "أحمد" سائق.

جهود البحث والتحري تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، توصلت إلى أن المتهم دائم الشجار مع الضحية، وأنه مزق جسد زوجته بـ١٧ طعنة لشكه في سلوكها.

وتكون الرائد حسان الدجوي والنقيب محمد حربي معاوني مباحث الوراق من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتبين أن المتهم أنهى حياة زوجته التي تصغره بنحو ١٢ سنة، وجلس بجوار جثتها وانتظر حضور الشرطة للقبض عليه رافضا الهرب مبررا السبب "شاكك أنها بتكلم رجالة على واتس آب".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.