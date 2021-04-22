ضبط شخصين استوليا على 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المنظفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص وسيدة؛ لاتهامهما بالاستيلاء على مبالغ طائلة من مواطنين بشمال الصعيد بزعم توظيفها في تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد بلاغًا من 5 أشخاص ضد أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المنظفات ومُعَدّات النقل الثقيل وإيهامهم بمنحهم أرباحًا كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهمين بتلقي مبالغ مالية من الشاكين، بلغت 10 ملايين جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وعقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، بالمخالفة لأحكام القانون.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.