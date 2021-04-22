جريمة قبل السحور.. عامل يهشم رأس زوجته ويُخفي جثتها وسط الزراعات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى عامل حياة زوجته بالتعدي عليها وتهشيم رأسها وإلقاء جثتها وسط الزراعات لإخفاء معالم جريمته في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جثة فتاة مجهولة في العقد الثالث من العمر أمام منزل مهجور كائن بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة القسم وبها جرحين رضيين بالرأس وما تبين أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية، ومستأجر لأحد الأشخاص.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية عن تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بالبحيرة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهما وقيامه باستدراجها لمكان العثور على جثتها وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها فأودى بحياتها ولاذ بالهرب وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.