"حشيش بـ 3 ملايين جنيه".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في أسيوط وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديريات الأمن من رصد نشاط مروجي المواد المخدرة وضبطهم خلال عدة حملات أمنية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع مديريتي أمن أسيوط – سوهاج نشاط عدد من عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدري الحشيش والأيس، وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي مركزى شرطة القوصية العسيرات مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كمية من مخدر الأيس مبلغ مالي 5 هاتف محمول، 2 سلاح أبيض، ميزان، 3 دراجة نارية – كمية من الأمبولات البلاستيكية لتجزئة المخدر بحوزة 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القوصية.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط كمية من مخدر الحشيش – دراجة نارية "بدون لوحات" - هاتف محمول – مبلغ مالي بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة العسيرات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,820,000 "ثلاثة مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.