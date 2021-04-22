ضبط شخص استولى على معاش والدته المتوفاة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بالاستيلاء على معاش والدته المتوفاة في بورسعيد.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤولي إحدى الهيئات الحكومية بالإسماعيلية استيلاء أحد الأشخاص على مبالغ مالية من أموال الهيئة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة واستمرار أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد في صرف المعاش الخاص بوالدته بموجب توكيل رسمي عام وعدم إخطاره هيئة التأمين الاجتماعي بوفاتها؛ لإيقاف صرف المعاش بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.