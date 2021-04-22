شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دورات جديدة لتنمية مهارات 122 متدربا بالمحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هي دورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج (spss) للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إعداد دراسات الجدوي وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالإدارات الهندسية وإدارة التخطيط والمشروعات، بالاضافة إلى دورة تنمية قدرات المديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية والاقراض ودورة برنامج إدارة المشروعات (PMP) ويستفيد من الدورات 122 متدرباً من جميع المحافظات.

تأتي هذه الدورات في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتركيز على رفع مهارات العاملين بالمحليات وتعزيز قدراتهم بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الوزارة بتنمية مهارات القائمين على تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتاً إلى تنظيم الوزارة للأسبوع الثاني على التوالي دورة تدريبية جديدة لتنمية مهارات العاملين في صندوق التنمية المحلية في المحافظات بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية .

وأوضح «شعراوي»، أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية في القري بما يتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للشباب والمرأة المعيلة للمساهمة في القضاء على البطالة وتحسين مستوي المعيشة، مشيراً إلى أن الصندوق يقرض مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية سواء الانتاجية أو التسويقية أو الخدمية ويمنح الصندوق قروضه للأفراد وشركات الأفراد والجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة.