شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، ورؤساء مراكز المحلة وسمنود وزفتى وحيي أول وثان المحلة ومديري المشروعات بتلك المراكز والأحياء، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة نسب تنفيذ الرصف في المحلة وزفتى وسمنود، حيث وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات المالية مع قرب انتهاء العام المالي، وإعطاء الوقت للجان التسلم لممارسة أعمالها، حيث لن يتم تسلم أي شارع أو طريق دون مطابقته جميع المواصفات المنصوص عليها في العقود.

الجدير بالذكر أنه يتم رصف 63 شارعًا بمركز المحلة، و12 بأول المحلة، و12 بثان المحلة، و39 بزفتى، و22 بسمنود.