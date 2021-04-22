شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مليون جنيه لتطوير شبكات كهرباء جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ خطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطارالإهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح «شاكر» أن شركة قناة توزيع الكهرباء تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية في محافظة جنوب سيناء، وكذلك تحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمره في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه في نطاق قطاع جنوب سيناء (والذى يضم كل من أبورديس، نويبع، شرم الشيخ، راس سدر، طورسناء، وسانت كاترين والمناطق المحيطة بهم والتى تضم حوالى 30 مركز وقرية، ويبلغ عدد المشتركين به حوالى 94 الف مشترك)، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 50 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة.

كما تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 650 مليون جنيه متمثلة في مشروع تغذية محطة تحليه مياه الطور، ورفع التعارضات لتوسعة طريق النفق / شرم الشيخ الجديد، ومشروع تغذية جامعة الملك سالمان شرم الشيخ / الطور/ راس سدر، ومشـروع تغذية متحف شرم الشيخ، وتوصيل التيار الكهربائى لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة راس نصرانى بشرم الشيخ، وتوصيل التيار الكهربائي لمشروع 6 تجمع بدوى تنموي بجنوب سيناء، ومشروع تغذية مصنع الكاولـين بشرم الشيخ، كما جارى توصيل التيار الكهربائى لتغذية مشروع 148 عمارة بمدينة طور سيناء، وجارى توصيل التيار الكهربائى لتغذية مشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة ابو زنيمة، وجارى توصيل التيار الكهربائى للمشروع الاستراتيجى لخزانات الزيت التابع لشركة السويس للزيت برأس بدران (جنوب سيناء).

وأشار «شاكر» إلى أن هذه الأعمال تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للإهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على أرضها.