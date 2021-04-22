شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه مطروح»: إقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز بـ 16 مليون جنيه بسيوة ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أحد المواقع المقرر تخصيصها لإقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز جديدة بقرية المراقي في مدينة سيوة، الواقعة على بعد ٣٠٠ كم جنوب غرب مطروح.

وأكد رئيس شركة مياه مطروح أن الزيارة التفقدية بهدف تحديد موقع لإنشاء محطة إزالة الحديد والمنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 م3/ اليوم بتكلفة مالية قدرها ١٦ مليون جنية، موضحا أن تنفيذ المحطة الجديدة يأتي ضمن مشاركة الشركة في مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأضاف الدكتور إبراهيم خالد أن الشركة تنفذ عدد ٤ محطات تحلية جديدة بطاقة إنتاجية ١٠٠م٣/يوم في كل من منطقة «فوكة وكشوك عميرة وشماس والحلازين» بتكلفة إجمالية ٣٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة السلام بمدينة الحمام بتكلفة ٣ ملايين جنيه ومحطة تحلية كلية الزراعة بفوكة بطاقة إنتاجية ٥٠م٣/ يوم بتكلفة ٤ ملايين جنية ضمن مبادرة حياة كريمة.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة استهدفت في مرحلتها مشروعات الصرف الصحي بثلاث قرى، هي: (سيدي شبيب، وزاوية العوامة، وأبو مزهود) بتكلفة إجمالية ٣١ مليون جنيه.