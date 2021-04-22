شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شَنَّ حي شرق الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقتي سيدي جابر والسيوف، وذلك في إطار متابعة مدى تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

من جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق، إن الحملة أسفرت عن إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية تنفيذًا للقرارات الصادرة من الحي بهذا الشأن أرقام «40 و41 و42» لسنة 2021.

ولفت إلى أن المراكز التي تم إغلاقها شهدت زحامًا كبيرًا من الطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية دون أي اتباع للإجراءات الوقائية، ما يمثل خطورة على صحة الطلاب.

وأضاف رئيس حي شرق الإسكندرية، في بيان، اليوم الخميس، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية| صور

غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية في الإسكندرية| صور