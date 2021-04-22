شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف THE البريطاني يضع جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية للعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تصنيف THE البريطاني 2021 لتأثير الجامعات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، نتيجة الإصدار الثالث بوضع جامعة الاسكندرية في المركز الثالث محلياً على مستوى الجامعات المصرية، وفي الشريحة 301- 400 عالمياً من 1115 جامعة عالمية من 94 دولة تم تصنيفها هذا العام أي في أعلى قائمة ثلث جامعات العالم المقيمة في هذا التصنيف، ويرجع ذلك لتحقيق الجامعة 12 أهداف أرقامها 1، 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 11، 13، 16، 17.

وسجلت جامعة الإسكندرية المراكز المتقدمة الآتية في أهداف التنمية المستدامة: المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز 83 عالمياً في الهدف الرابع «التعليم الجيد»، والمركز الأول محلياً وفي الشريحة 101- 200 عالمياً في الهدف السادس عشر «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، والمركز الثاني محلياً وفي الشريحة 201 – 300 عالمياً في الهدف السابع عشر «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف». كما صنفت جامعة الأسكندرية عالمياً في الشريحة 201 – 300 في كلاً من الهدف التاسع «الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية»، والهدف الثالث عشر «العمل المناخي» وفي الشريحة 301 – 400 في كلاً من الهدف الثاني «القضاء التام على الجوع» والهدف العاشر «الحد من أوجه عدم المساواة»، وفي المركز + 401 في الهدف الأول «القضاء على الفقر»، وفي الشريحة 401 – 600 في كلاً من الهدف الثالث «الصحة الجيدة والرفاه» والهدف الخامس «المسواة بين الجنسين» والهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والهدف الحادي عشر «مدن ومجتمعات محلية مستدامة».

وذكرت الجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على معايير المشاركة الحقيقية والموثقة لأنشطة الجامعة المرتبطة بتحقيق الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة كأحد مؤشرات النجاح في النهوض بدور الجامعة في تطوير وتنمية المجتمع المحيط، وتم اختيار 12 هدفا فقط لهذا العام لمتابعتها، تم تقييم كل هدف منهم بسلسلة من المعايير من خلال البيانات التي قدمتها جامعة الأسكندرية حول أكبر عدد ممكن من أهداف التنمية المستدامة.

كما جاء ترتيب جامعة الإسكندرية على موقع Scimago الأسباني والذي يهتم بتصنيف الجامعات وفقاً للأبحاث والابتكار وخدمة المجتمع في مركزمتقدم، بعد حصولها على 4 مراكز عن عام 2020 ليصبح 637 عالمياً والثاني على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة بعد أن كانت الرابع في عام 2020. ونوه أن معدل نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالمياً في إزدياد مستمر حيث بلغ 2473 بحثاً في عام 2020 مقارنة بنشر 1922 بحث في عام 2019 بزيادة قدرها 28.7%.

وهنأت الجامعة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على حرصهم على الاستمرار والتواجد في مصاف الجامعات العالمية وفي مراكز متقدمة وتنفيذ ما جاء في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر والمنبثقة من رؤية مصر 2030.