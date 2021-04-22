شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام. - البطاطس 5 جنيهات. - البصل الأبيض 4.5 جنيه. - البصل الأحمر بـ 5 جنيهات - الكوسة بـ 7.5 جنيه. - الجزر بـ 5.5 جنيه. - الخيار بـ 7.5 جنيه. - الجوافة بـ 10.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه - الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات. - الفلفل الألوان 25 جنيها. - الليمون بـ 27.7 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ 11.5 جنيه. - التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 8 جنيهات. - اليوسفى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها. - البسلة بـ 8 جنيهات. - البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.