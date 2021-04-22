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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 5 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 5.5 جنيه.

- الخيار بـ 7.5 جنيه.

- الجوافة بـ 10.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه

- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات.

- الفلفل الألوان 25 جنيها.

- الليمون بـ 27.7 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 11.5 جنيه.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 8 جنيهات.

- اليوسفى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.

- البسلة بـ 8 جنيهات.

- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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