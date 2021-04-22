شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الجوافة بـ 10.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات.
- الفلفل الألوان 25 جنيها.
- الليمون بـ 27.7 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 11.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "أناناس" بـ 8 جنيهات.
- اليوسفى بـ 11 جنيها.
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 8 جنيهات.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.